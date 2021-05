‘Ieder nadeel heb z‘n voordeel’: even niet voetballen, maar Apeldoorn heeft primeur met Cruyff Court Plus

VIDEO Vrouw in kritieke toestand naar ziekenhuis na harde val met de fiets in Apeldoorn

4 mei Een 66-jarige vrouw is maandagavond aan de Planetenlaan in Apeldoorn hard ten val gekomen met de fiets. Een traumahelikopter landde aan de Waltersingel, maar werd niet ingezet: de vrouw ging per ambulance in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Hoe het eenzijdige ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.