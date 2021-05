Iedereen aan de 3D dankzij Leon uit Apeldoorn

Doorge­draai­de Awad H. (21) slaat Apeldoorn­se huisvader in elkaar: ‘Ons gezin is verwoest’

16:38 ‘Ons hele gezin is verwoest. Na 23 jaar huwelijk moeten wij nu apart van elkaar gaan wonen. Hoe leg ik dat uit aan onze dochter van zes?’ Ze spreekt haar woorden huilend uit. Awad H. (21) uit Arnhem hoort het gelaten aan in de Zutphense rechtbank. Hij is degene die haar man op 27 augustus vorig jaar in Apeldoorn de vernieling in hielp.