Iedereen kan meestemmen bij prijs voor best gerestaureerde pand in Apeldoorn

In aanmerking kwamen alle monumenten en karakteristieke of beeldbepalende panden in de gemeente Apeldoorn, die in 2016, 2017 of 2019 gerestaureerd. Uit een groslijst met 21 aanmeldingen is nu een selectie van tien panden gekomen. De SAM gaat die op zaterdag 28 september bekijken met belangstellenden. Daarvoor is er die dag een busrit. Iedere Apeldoorner is welkom om mee te gaan en na afloop een stem uit te brengen. De rondrit is van 11 tot circa 17 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan nog tot 15 september door een e-mail naar info@apeldoornsemonumenten.nl te sturen.