Iedereen kan straks zitten in de bus van Apeldoorn naar Harderwijk

Mike Tuithof is er helemaal klaar mee. Al bijna een jaar moet de Apeldoorner de hele weg staan als hij 's morgens per bus naar Harderwijk reist. Vervoerder Keolis belooft beterschap.

,,Sinds eind vorig jaar de dienstregeling gewijzigd is, wordt er een kleine bus ingezet'', zegt de 22-jarige Apeldoorner. ,,Ik stap zelf op dinsdag en woensdag om zeven uur in bij Paleis het Loo. Vooral op dinsdag zit de bus dan al vol. Onder meer met studenten die in Harderwijk de Veva-opleiding volgen. Gevolg is dat ik ruim drie kwartier moet staan. Ook de mensen die bijvoorbeeld in Uddel opstappen kunnen niet zitten.''

Portofoon

Het is ook de dienstdoende chauffeurs op lijn 104 een doorn in het oog, zegt Tuithof. ,,Laatst hoorde ik er eentje via de portofoon klagen dat de bus vol zat. En een andere chauffeur heeft er een foto van gemaakt.'' Zelf deed de als docent op Landstede werkzame Apeldoorner zijn beklag de afgelopen weken op Twitter. ,,Maar ik heb ook al een klacht ingediend bij Keolis zelf. Alleen bleef een reactie uit." Op zijn tweets kreeg hij wél respons. Een medewerker van de vervoerder bood via het sociale medium excuses aan en beloofde zijn verzoek - de inzet van een grotere bus - door te spelen. Tuithof: ,,Ik ben benieuwd.''