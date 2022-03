Iedereen kan vanaf nu potje gaan schaken in Park Zuidbroek: ‘Elkaar ontmoeten en lekker ontspannen’

Het is de tweede schaaktafel in Apeldoorn, de eerste staat sinds de zomer van 2018 in de Vlindertuin in de wijk Woudhuis. Het initiatief voor het schaakspel in de wijk Zuidbroek kwam van de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek, ongeveer een jaar geleden. ,,Schaken past prima bij de doelstelling van het park: elkaar ontmoeten en lekker ontspannen’’, meldt Ruerd Heida van de stichting. ,,We zien dat publieke schaaktafels in opmars zijn en dat ook schaken een stuk populairder is geworden de laatste jaren, ook bij de jeugd, mede dankzij de Netflix-serie The Queens Gambit.’’