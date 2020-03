‘Iets anders dan jeugdzorg op complex Hoenderloo Groep mag helemaal niet, volgens afspraak uit 1850’

Robin (14) in wanhopige brief aan premier Rutte nu Hoenderloo Groep deuren sluit: ‘Help mij, anders is mijn leven naar de kloten.’

20:54 De 14-jarige Robin is ten einde raad nu jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep definitief de poorten sluit. In een open brief aan onder andere premier Rutte schrijft hij zijn frustraties van zich af. Duidelijkheid is het enige wat hem kan redden: ,,Anders is mijn leven naar de kloten.’’