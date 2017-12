IJsbaan Paleis het Loo trekt veel publiek

videoWie tijdens de kerstvakantie zin heeft om te schaatsen, hoeft niet teleurgesteld te zijn dat er nergens ijs ligt. Want tussen de stallen van Paleis het Loo is tot en met zondag 7 januari een ijsbaan te vinden. En daar wordt door veel bezoekers gebruik van gemaakt.

Irma van Diepen uit Renkum kwam samen met haar ouders en haar vijfjarige dochtertje Layla naar de schaatsbaan toe. ,,Mijn moeder wilde graag nog even naar Paleis het Loo voordat ze een paar jaar dichtgaan vanwege de grote verbouwing die eraan komt, dus vonden we de kerstvakantie wel een mooi moment'', legt Irma uit. ,,En Layla had nog nooit geschaatst, dus dat konden we gelijk combineren. Ze had er gelijk geen zin meer in toen ze al snel viel op het ijs, maar later vond ze het toch wel erg leuk. We wilden ook eigenlijk al eerder naar Paleis het Loo, maar toen was ze er nog wat te klein voor. Nu is ze op een leeftijd dat ze de verhalen ook een beetje begrijpt.''

De nichtjes Romy (7), Liz (8) en Suze (9) vermaakten zich prima op de ijsbaan. Dik ingepakt schaatsten ze hand in hand van de ene kant naar de andere kant. De vader van Suze, Laurens, vertelt: ,,We komen uit Deventer en hebben de neefjes en nichtjes te logeren. We hadden ook best naar de Scheg kunnen gaan, maar aangezien de zon schijnt, leek het ons een leuker idee om lekker naar een schaatsbaan in de buitenlucht te gaan.'' Voor de rest van het logeerpartijtje deze kerstvakantie staat er nog wel het een en ander op de planning. ,,We gaan nog even naar het buitenland om vuurwerk te halen, maar dat wordt waarschijnlijk vooral een mannenuitje. En misschien dat we met z'n allen nog even gaan bowlen.''

Katinka Strien (12) en Sara van Bussel (17) mochten gisterochtend een demonstratie geven voor alle aanwezigen. Katinka zit op 'kunstschaatsen' bij De Deventer IJsclub. ,,Het is een soort ballet op het ijs; ik vind het super om zo sierlijk op het ijs te bewegen.'' Sara, die zelf door drukte op school even een seizoen gestopt is met kunstschaatsen, vult haar aan: ,,Je kunt zo heerlijk meegaan op de muziek. En persoonlijk vind ik de trucjes, zoals een pirouette en de sprongen, het leukst om te doen.''

Lessen

Schaats- en skeelerclub DNIJ Apeldoorn verzorgt demonstratielessen/workshops waar iedereen met interesse voor hardschaatsen en/of kunstschaatsen aan mee mag doen. Morgen en op zaterdag 6 januari is er van 9.00 tot 10.00 uur workshops 'hardrijden op de schaats' en vandaag, woensdag 3 januari, donderdag 4 januari en vrijdag 5 januari worden er vanaf 10.30 uur lessen 'kunstschaatsen' gegeven. Geïnteresseerden kunnen hieraan meedoen als ze in het bezit zijn van een geldig entreeticket voor Paleis Het Loo of een ijsbaankaartje (5 euro). De schaatsbaan is volgend jaar tijdens de verbouwing wel gewoon open.