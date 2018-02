IJsbaanbeheerders duiken handenwrijvend weekend in

,,We zijn er al vijf jaar klaar voor. Vorig jaar kwamen we net een nacht vorst tekort", zegt bestuurslid Niek Commandeur van ijsbaan Volmoed in Harderwijk. Zijn vereniging heeft een bijzondere baan die ligt tussen de oude stadsmuur van Harderwijk en het randmeer. Ieder jaar wordt er 50 tot 60 centimeter water in gespoten. ,,De muur zorgt er voor dat de baan beschut ligt en daardoor krijg je mooi ijs. Als we dan ook open kunnen, dan komen er duizenden mensen in het weekend op af. Maar dan moet er wel echt acht centimeter ijs zijn vanwege de veiligheid, daar gaan we echt niet aan tornen. Vorig jaar kwamen we niet verder dan zeven cm. Hopelijk kunnen we nu wel volgend weekend open voor publiek."

Kleine kinderen

IJsbaan de Doorloper kan al jaren rekenen op de (financiële) steun van 2000 abonnees. Vorig jaar kon alleen de baan voor de kleintjes open. Daar staat maar acht centimeter water op. ,,Maar wel belangrijk dat ook de allerkleinsten leren schaatsen", zegt Wim Feddema namens de Doorloper.

De baan in Ommen ligt al vanaf december onder water en te wachten op vorst. De grote baan is 20 centimeter diep en om die sterk genoeg te krijgen is er wel een week flink vriezen nodig. ,,We hopen er wel op. Maar het is van zoveel dingen afhankelijk. Of je sneeuw krijgt bijvoorbeeld. Kale vorst, dat is het mooist voor een goede baan.''

Apeldoorn

Schaatsen in Apeldoorn kent een lange geschiedenis, zo leert het verhaal van secretaris Hans Kreuwel van DNY Schaats- en Skeelervereniging in Apeldoorn. Zijn 200 leden tellende club had een hypermoderne baan met een installatie die vanuit de bodem het ijs kon koelen. Uiteindelijk bleek dat toch niet zo goed te werken en is er geen vergunning meer afgegeven door de gemeente Apeldoorn.

,,We hebben nu giertanks die water over de baan verspreiden. Het draaiboek voor dit weekend is klaar. Er zijn ook genoeg vrijwilligers. Vandaag hebben we het mos van de baan geborsteld, want dat bleek vorig jaar in ons nadeel te werken. Als we nu maar een paar nachten van -5 graden krijgen en overdag niet boven nul, dan moet het lukken. Als vereniging wachten we al zo lang op fatsoenlijk ijs. Dat zou ons ook met ons ledenbestand kunnen helpen. Dan worden de mensen wel weer enthousiast."

Aangepaste baan