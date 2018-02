IJsmeesters DNIJ komen bijeen

Er komt koude het land binnen. Het lijkt er op dat het dinsdag de hele dag gaat vriezen. Met wat strengere vorst in de nacht zou er aan een ijsbaan gewerkt kunnen worden. ,,Het weer laat zich lastig plannen'', zegt Helmich van der Kolk namens DNIJ. ,,We weten niet of we de stap gaan zetten, maar de ijsmeester gaan de mogelijkheden met elkaar bespreken. Als ze kansen zien en het beton al redelijk koud is kunnen we een poging wagen. We willen heel graag dat Apeldoorn weer eens bij ons kan komen schaatsen.''