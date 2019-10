IJzeren stier met Harderwijkse roots vindt plek vlakbij slachterij Apeldoorn

Verdriet en woede om diefstal olijfbomen bij Afscheids­Huis Eerbeek

16:21 Twee anderhalve meter hoge olijfbomen stonden tot eind vorige week in potten voor de entree van het AfscheidsHuis in Eerbeek. Mede-eigenaar Onno van Andel ontdekte maandag tot zijn verbijstering dat dieven er met de bomen vandoor waren gegaan. Hij plaatste een bericht over de diefstal op Facebook en dit bericht is al bijna 450 keer gedeeld. Mensen reageren boos en verontwaardigd en leven mee met de gedupeerde ondernemer.