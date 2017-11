IJzige sfeer in klankbordgroep rond komst azc in Apeldoorn

De sfeer in de klankbordgroep asielzoekerscentrum Deventerstraat is volgens de gemeente Apeldoorn 'permanent onaangenaam'. Sinds december 2015 blijken al dertien leden te zijn opgestapt.

Volgens gemeentewoordvoerder Toon Schuiling wordt door een aantal leden van de klankbordgroep 'alles in twijfel getrokken'. ,,Ze vinden permanent dat burgemeester John Berends dingen niet goed doet, waardoor er alleen maar gehakketak ontstaat. Daardoor hangt er permanent een onaangename sfeer. Dat zorgt er ook voor dat andere inwoners die wel mee willen praten hun tijd niet meer aan de klankbordgroep willen besteden en eruit stappen.''

Eind september stapten drie leden uit onvrede over de gang van zaken uit de klankbordgroep. Zij zaten in de groep namens omwonenden. In een brief aan de overige leden schrijven ze dat ze opstappen vanwege 'het consequent negeren van en het ontbreken van draagvlak bij de direct omwonenden'.

Opnamen

Vorige week dreigden nog meer deelnemers op te stappen uit het overleg, nadat bleek dat een deelnemer zonder medeweten van de rest van de klankbordgroep, opnames van eerdere bijeenkomsten had gemaakt. Dit uit onvrede over de manier waarop de notulen van de bijeenkomsten werden opgesteld.

Eén van de in september opgestapte leden, die anoniem wil blijven, zegt niet verbaasd te zijn dat er opnamen van de vergadering zijn gemaakt. ,,We hebben heel vaak punten aangedragen voor de notulen, maar die werden nooit aangepast. Daarnaast is het voor omwonenden ook lastig gebleken om punten op de agenda te krijgen.''

Realisatie

De klankbordgroep is in het leven geroepen om op een open manier van gedachten te wisselen over de realisatie van het azc dat op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat komt. De gemeente heeft de klankbordgroep ingesteld. Ze bestaat uit onder meer buurtbewoners en vertegenwoordigers van gemeente, politie, wijkraad en opvangorgaan COA. De grootte van de groep is wisselend, gemiddeld vijftien tot twintig mensen.

,,Sinds december 2015 zijn er dertien leden vertrokken uit de klankbordgroep'', laat gemeentewoordvoerder Toon Schuiling weten. ,,Drie daarvan zijn het niet eens met het beleid van de gemeente. Zes van deze dertien mensen zijn vertrokken uit onvrede over de opstelling van het comité.'' Van de overige vijf opzeggers gingen er drie weg zonder motivatie en twee vanwege een verhuizing of werk.