Hij kijkt uit op het lege glazen huis en Marktplein, de afbouw ervan is op tweede kerstdag nog niet begonnen. Berends: ,,Ik heb nog nooit meegemaakt dat een stad zo collectief in actie komt. En ik denk dat er op dit moment geen evenement in Nederland is dat we in Apeldoorn niet aan zouden kunnen. We hebben nu zoveel ervaring opgedaan.''

Reinou de Haan zit naar eigen zeggen met een grote glimlach op haar gezicht na te genieten. De Apeldoornse Serious Request projectleider van de gemeente kijkt met heel veel plezier terug. ,,Ik ben echt retetrots op hoe het gegaan is deze week. Ik heb vaak kippenvel gehad op de momenten dat ik tussen het Marktplein en Raadhuisplein liep, of wanneer ik al die hossende mensen 's avonds zag staan, dat dit in Apeldoorn kan, fantastisch.'' Ilse Harmelink van Apeldoorn Marketing looft het enthousiasme van alle Apeldoorners, 'het werd echt door iedereen omarmd'.

Horeca

,,On-Apeldoorns'', noemt Bart de Haas het zelfs. De eigenaar van restaurant Spicebrush en Hotel et le Cafe de Paris aan het Raadhuisplein spreekt van 'een groot feest'. ,,We zijn in Spicebrush 24 uur per dag open geweest, op het Raadhuisplein stond een extra tent en een podium, het overtreft alles. We hebben heel veel kosten gemaakt, maar ook heel veel omzet gemaakt. Het was het waard.'' Ook voor de horeca aan het Caterplein was het, volgens Jacco Talen van de Babbel, een goede week.

Kritisch

De ondernemers aan het Marktplein zelf zijn kritischer. Zij zagen hun omzet de afgelopen week achterblijven bij een 'gewone' week. Voor Joost Polak, eigenaar van boekhandel Nawijn en Polak, is het nog te vroeg om definitief de balans op te maken. ,,Maar de omzet is eerder minder dan meer, dat is wel duidelijk. Hoeveel dat precies is, weet ik nog niet.'' Polak benadrukte ook al eerder in deze krant dat hij niet tegen het evenement op zich is. ,,Het is echt een prachtig evenement, de sfeer in de stad is leuk. En echt petje af voor de dj’s, ik vind het echt ontzettend knap wat ze hier hebben laten zien. Chapeau.’’

Vaste klanten

Ook Hans van Werven, eigenaar van de sigarenwinkel naast Polak, zag zijn omzet dalen. ,,Wat we nu hebben gemist aan vaste klanten, halen we deze week niet meer in. Er zijn wel veel mensen binnen geweest om sigaretten te kopen, maar dat is toch een ander publiek. De echte sigarenmensen zijn weggebleven.’’