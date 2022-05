‘Ik schiet de hele boel overhoop’ Apeldoornse crimineel Ronnie van H. wilde ex-profbokser Peter M. dood hebben

Het is op 9 december 2019, rond één uur ’s nachts, als aan De Sikkel in Apeldoorn meerdere schoten klinken. Bewoners van het buurtje De Heeze liggen dan allang op een oor, maar zitten ineens rechtop in bed. Aan de schietpartij is een heftige ruzie voorafgegaan. Naar later blijkt door een langlopend conflict in de relationele sfeer.