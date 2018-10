Illegale hennepteelt in Apeldoorns Vogelkwartier

Ouders Apeldoorn­se Noa (8) reizen 140 kilometer per dag om haar naar school te brengen

10:06 Noa (8) is hoogbegaafd. Omdat er in Apeldoorn geen passend onderwijs voor haar is brengen haar ouders Noa iedere dag naar de Agnietenschool in Elburg. Ingrijpend voor het gezin maar de moeite meer dan waard, zegt moeder Daniëlle. ,,Het piekeren is veel minder en haar zelfvertrouwen neemt zienderogen toe.''