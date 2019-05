Illegale schilderbeurt voor kunstwerk in Apeldoorn krijgt een staartje voor de dader

Is het vandalisme, is het een grap? Een 40-jarige man verfde vrijdag een openbaar kunstwerk in Apeldoorn grijs.

Er werd om het bericht gelachen en sommige Apeldoorners stellen vast dat het kunstwerk Starting Point er eigenlijk mooier op is geworden. Maar niet iedereen waardeert de actie van een 40-jarige inwoner van Meppel.

Hij sloeg vrijdag toe bij het kunstwerk op de Baron Sloetkade, in de binnenstad van Apeldoorn. Geruime tijd was hij in de weer om het kleurige object grijs te maken, ondanks verzoeken van gemeentelijke handhavers daarmee te stoppen. Uiteindelijk overmeesterden agenten de man. Hij gaf aan de eigenlijke kleuren ,,niet mooi’’ te vinden.

De gemeente Apeldoorn heeft aangifte gedaan, zegt woordvoerder Marcel Pater. Er is nog geen contact geweest met de maker van het werk, de Duitse kunstenaar Olaf Metzel, maar de gemeente is vast van plan het werk in de oorspronkelijke kleuren te herstellen. Daarvoor is een offerte opgevraagd. De schade zal op de dader worden verhaald.

Opfleuren

,,Ik zag de man 's ochtends bezig, maar ik dacht dat het de kunstenaar zelf was die het kunstwerk wat kwam opfleuren’’, vertelt Rineke Wijnbergen. Ze woont samen met haar man Jan in één van de appartementen aan de Baron Sloetkade en kijkt recht op het kunstwerk uit. ,,Maar dit is heel erg jammer, ik hoop dat het weer naar de oude kleuren teruggebracht wordt.’’ Jan Wijnbergen vult haar aan. ,,Ja we vonden het echt mooi. En kinderen spelen er vaak bij en klimmen erop, of mensen eten tussen de middag hier even een broodje bij het kunstwerk. De man was goed voorbereid, hij had een grote emmer met saus, een brede kwast en een roller mee.’’



Waterverf

Volgens medebewoner Leo Sijtsma heeft de man lange tijd zijn gang kunnen gaan. ,,Hij was al een eind op weg, toen kwam handhaving erbij. Twee man, vier man, maar ze stonden lange tijd alleen maar te kijken. Ondertussen ging de man zelf gewoon verder met verven. Uiteindelijk kwam de politie erbij en die heeft hem aangehouden. Toen het zondag zo hard regende heb ik even gekeken of het geen waterverf was dat er zo af spoelt, maar dat was niet zo.’’

Buurvrouw Marlies prijst de manier waarop de handhavers hebben ingegrepen. ,,Ik vond het eigenlijk gewoon zielig voor die man, dat hij op deze manier iets duidelijk wil maken. De handhavers bleven lange tijd heel rustig, alleen op het einde wilde hij niet meewerken en werd hij tegen de grond gewerkt.’’ De bewoonster vond de originele kleuren van het kunstwerk mooier, maar zit er niet mee dat een deel nu grijs is. ,,Al blijft het een jaar grijs, dat maakt mij niet uit.’’

Rechter

De 40-jarige man is door de politie meegenomen naar het bureau. ,,Hij wordt verdacht van vernieling. Het is nu aan de rechter om te beslissen wat er moet gebeuren’’, laat politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer weten. Jan Wijnbergen zag de man overigens zaterdagochtend al weer terug. ,,Hij kwam zijn fiets ophalen. Ook voelde hij nog even of de verf al droog was.’’

Boeiend

Voor Jasper van der Graaf, die de gemeente adviseert over kunst in de openbare ruimte, is het duidelijk hoe deze daad gezien moet worden: ,,Een ongevraagde overschilderbeurt als deze valt binnen de categorie vandalisme. Omdat het om een kunstwerk gaat hoop ik dat er een boeiend inhoudelijk statement werd nagestreefd. Ik ben bang dat dat in dit geval tegenvalt. Het lijkt op uiting van een gevoel van onvrede of woede.’’

Van der Graaf hoort vaker dat mensen Starting Point niet waarderen. ,,Kunst valt meer op dan lantaarnpalen, want kunst communiceert. Starting Point kreeg een antwoord. Ik hoop dat het werk makkelijk te repareren zal zijn. Zelf vind ik het een mooi ding, al werd ‘ie een beetje flets. Het is een kunstwerk dat ruimte laat voor eigen interpretatie, net als de Rode Muur van Alfred Eikelenboom. Misschien is het voordeel van de reparatie straks dat hij er weer fris bij staat en dat er meer waardering voor het object komt.’’

Kunstenaar Olaf Metzel was maandag niet bereikbaar.