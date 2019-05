Ilonka (54) uit Apeldoorn strijdt tegen taboe: ‘Stop abortus niet weg, praat erover!’

‘Het moeilijkste vond ik nog om het mijn zoon te vertellen. Hem te moeten zeggen dat ik hem een oudere broer of zus heb ontnomen. Want zo voelt het. Ik geloof dat hij achttien was, zo’n acht jaar geleden, toen kwam het hoge woord eruit. Er was een programma op televisie waarin de moeder in bijzijn van haar kinderen opbiechtte dat ze ooit een abortus had ondergaan. De kinderen wisten niet wat ze hoorden. Die verbouwereerde reacties, die kwamen binnen. Dat raakte me.