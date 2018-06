Hoogeveen zette een Facebook-pagina op: 'Voor 40+ : Nieuwe vrienden Apeldoorn'. Zaterdag 9 juni is de ontmoetingsborrel in café Confetti, om 16 uur. ,,Het is een redelijk impulsieve actie, maar wie niet waagt, die niet wint.''

Hoe is dit idee ontstaan?

,,Ik ben eind vorig jaar opnieuw in Apeldoorn komen wonen, na tien jaar weggeweest te zijn. Ik ken nog wel een paar mensen, maar niet veel. Hoe bouw je dan weer je sociale netwerk op? Ik heb geen kinderen, dus ik kom bijvoorbeeld geen ouders tegen. En ik werk buiten Apeldoorn dus collega's wonen hier niet. Toen dacht ik: ik kan op de bank gaan zitten of in een hoekje gaan huilen, maar ik kan ook het initiatief nemen. Zelf ben ik toch echt niet sociaal gehandicapt, dus als ik het lastig vind om nieuwe contacten te vinden, zullen er vast meer mensen zijn die hier tegenaan lopen.''

En is dat zo?

,,De reacties tot nu toe zijn heel positief. Het is dus kennelijk herkenbaar. Ik kan me voorstellen dat ook bijvoorbeeld mensen die in de levensfase zitten dat de kinderen het huis uit zijn, hun sociale leven weer een impuls willen geven.''

Wat is de maximumleeftijd?

,,Er is geen harde grens. Het is maar hoe je je voelt. Als iemand van 65 aansluiting vindt bij mensen van 45: prima, van harte welkom.''

Hoe gaat het verder?

,,Ik stel me voor dat er individueel nummers worden gewisseld en afspraken gemaakt. Wie weet ontstaan er groepjes. Het lijkt me leuk om daarnaast eens in de zoveel tijd iets te doen met de groep als geheel. Die dan natuurlijk wisselt; er komen mensen bij en er vallen mensen af.''

Waar hoop je zelf op?

,,Eigenlijk ben ik niet zo'n groepsmens. Ik vind zo'n borrel hartstikke leuk, maar ik kom beter tot mijn recht in kleiner gezelschap. Inmiddels heb ik via de site wat individuele contacten met dames gelegd. Ik kijk wel wat er uitkomt. Alles is leuk. En dat ik hiermee tegelijk andere mensen kan helpen is mooi meegenomen.''

Wat als je heel verlegen bent?