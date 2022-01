Imani (20) uit Apeldoorn, oud-finaliste The Voice Kids: ‘Ik heb dingen gehoord die ik als 14-jarige niet had moeten horen’

,,Ik ben er misselijk van”, zucht Imani en slaat de handen voor haar gezicht. ,,Hij heeft gewoon kinderen. En een vrouw die alles voor hem doet.” We zitten op de bank in haar studentenkamer in Apeldoorn. Op televisie hebben we dan net gezien hoe een aantal vrouwen anoniem vertelt dat ze door Ali B zijn aangerand en verkracht. Imani moet even water drinken. Haar gezicht is bleek. Ali B was haar coach toen ze in 2016 meedeed aan The Voice Kids. Jeroen Rietbergen begeleidde haar op de piano. Ze schopte het tot de finale.