Immunotherapie voor patiënten van Gelre voortaan in wijklocatie thuiszorg

Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is om het eigen afweersysteem beter in staat te stellen om kankercellen te vernietigen. Het multidisciplinaire behandelteam in Gelre kijkt telkens welke patiënten hier baat bij kunnen hebben. Zo kan immunotherapie gegeven worden bij uitgezaaide kanker als palliatieve behandeling, en als aanvullende behandeling na chemotherapie en bestraling om de kans op genezing te vergroten.

Eerst in het ziekenhuis

Deze behandeling bestaat uit een kortdurend infuus dat om de paar weken in het ziekenhuis gegeven wordt gedurende 1 of 2 jaar. Vanwege de kans op acute bijwerkingen gebeurt dat de eerste 3 maanden altijd in het ziekenhuis op de dagbehandeling Oncologie. Na deze 3 maanden wordt met een CT scan gekeken of de immunotherapie aanslaat. Is dit het geval, dan krijgt de patiënt vanaf de volgende kuur de immunotherapie op de wijklocatie van Vérian in de regio Apeldoorn of Sensire in de regio Zutphen.