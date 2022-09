Import-Apeldoorners wonen hier heerlijk - maar ze missen vaak hetzelfde

Wijn, wilde ideeën en de geur van verse was: het geheim achter het bedrijf van Marije uit Apeldoorn

Het begon allemaal met een heerlijke geur in de straten van een dorpje in Noord-Italië. Een avondje met collega’s van een gastouderbureau, met wijn en wilde ideeën later, veranderde het leven van de Apeldoornse Marije Verhoef (48) compleet. Drie jaar later is ze mede-eigenaar van het bedrijf Wasgeluk met een topomzet. Ze kan het nog niet echt geloven.

17 september