Impuls voor ruiterpaden midden-Veluwe bij overdracht naar vrijwilligers

Dat netwerk is lang beheerd door Staatsbosbeheer - voor zover de ruiterpaden op haar grondgebied liggen. Maar die organisatie krijgt geen geld meer voor het onderhoud. Daarom is een stichting in het leven geroepen die het beheer geleidelijk overneemt. Onder anderen vrijwilligers, (recreatie)ondernemers en de hippische sportbond zijn daarin vertegenwoordigd.

Herkenbaar

Bij het overhevelen van de taken wil Staatsbosbeheer de zaak netjes overdragen, legt boswachter Laurens Jansen uit. Er is een ronde in gang gezet om onder meer wat begroeiing weg te halen en slechte plekken in de paden bij te werken. Dat gebeurt niet omdat er sprake is van achterstallig onderhoud, stelt Jansen. ,,Het ligt er al heel aardig bij. Maar we willen de stichting echt een goede uitgangssituatie geven.’’ Een aantal vrijwilligers is daar zelf ook al mee bezig. Zo zijn afgelopen weekend in de omgeving van Ugchelen veel extra ruiterbordjes op palen gezet om ruiterpaden beter herkenbaar te maken. Werkgroepen in Hoenderloo en Kootwijk plaatste zogenoemde opstaphulpen bij grote hekken. Daarmee kan een ruiter makkelijker af- en opstappen als er een hek geopend en weer gesloten moet worden.