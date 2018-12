Weerman uit Apeldoorn blikt terug op extreem jaar: ‘Bij een storm zit ik op het puntje van mijn stoel’

16:00 2018, jaar van weerextremen. De januaristorm eiste het leven van een Zwolse chauffeur in Olst. In mei viel door extreme regenval in Oost-Nederland binnen twee uur evenveel regen als normaal in een maand. Daarna volgde een snikhete zomer en aanhoudende droogte. Weerman William Huizinga uit Apeldoorn, bekend als presentator van RTL, vindt dat soort extremen ‘fascinerend’.