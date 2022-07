In Apeldoorn heeft het Leger des Heils twee nieuwe voorgangers: Rozema en Hanouwer volgen Voorham op

Rozema en Hanouwer gaven in de afgelopen jaren leiding aan diverse afdelingen in Nederland. De afgelopen twaalf jaar waren zij daarnaast verantwoordelijk voor het Leger des Heilswerk in Tsjechië. Begin deze maand werden Rozema en Hanouwer officieel welkom geheten in Apeldoorn, waar zij de leiding overnemen van lt-kolonel Voorham.