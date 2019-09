In Apeldoorn hoort ‘stoere’ prikstok al bij het straatbeeld

Futurum­Shop uit Apeldoorn kaapt award weg voor neus van gerenom­meer­de webshops

13:16 ,,Bijzonder opvallend, want specialistische webshops vallen maar zelden in de prijzen.’’ Dat is de reactie van de Apeldoornse webwinkel FuturumShop, op het winnen van de ‘ABN AMRO Webshop Award the Netherlands 2019 – 2020’ in de categorie ‘fietsen’.