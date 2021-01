In Apeldoorn hopen ze dat ‘laffe’ jongeren geen traditie van avondklokrellen maken: ‘Zet ze maar een maand vast’

Grootscha­li­ge kunstroof met ‘Rem­brandtjes’ in Apeldoorn: Leon F. krijgt cel- en werkstraf aan de broek

21 januari De Nijmegenaar die een aandeel heeft gehad in de diefstal van waardevolle kunst uit een woning in Apeldoorn is veroordeeld tot drie maanden cel en 180 uur werkstraf. Bij de inbraak zijn elf schilderijen en etsen weggenomen met een geschatte waarde van anderhalf tot twee ton. Het goede nieuws is dat de werken weer terug zijn bij de eigenaar.