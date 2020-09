In Apeldoorn kunnen bijna-brugpiepers vanaf de bank hun nieuwe school uitkiezen

Apeldoorn­se motorcou­reur Shana van der Vlist laat kansen liggen in derde wedstrijd van NK

20 september Motorcrosser Shana van der Vlist uit Apeldoorn is zaterdag als vierde geëindigd in derde race om het Nederlands kampioenschap. Met name de tweede manche kreeg ze het gas er niet op. Daardoor staat ze op een voorlopig derde plek in het tussenklassement met nog één race te gaan, 11 oktober in Westerbork.