In Apeldoorn mag vandaag niet veel, maar agenten beledigen mag nooit: demonstrant opgepakt

Lukas (17) wil dat jongeren in Zuidbroek een eigen honk krijgen: ‘Als het maar een dak heeft’

9 april Hangen in het park met een blikje drinken erbij. Dat is wat de 17-jarige Lukas ten Napel uit Apeldoorn doet in zijn vrije tijd. Maar echt een plek voor jongeren is er niet, behalve het voetbalcourt achter tennisvereniging Sprenkelaar. Als het aan Lukas ligt, komt daar verandering in.