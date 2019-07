In Apeldoorn zit de container propvol jeukrupsen en niemand wil ze hebben

Waterschap: verkleu­ring Eerbeekse Beek door lijmstof, schap in gesprek met verantwoor­de­lijk bedrijf

11:14 De blauw-witte verkleuring van de Eerbeekse Beek van vorige week is veroorzaakt door een ‘synthetische lijmstof die uit een industrieel productieproces in de beek is gestroomd’. Dit heeft Waterschap Vallei en Veluwe vastgesteld. Volgens woordvoerder Bernoe Meier is een papierfabriek verantwoordelijk voor de vervuiling en is het waterschap met dit bedrijf in gesprek om maatregelen te treffen zodat dit niet nog eens kan gebeuren.