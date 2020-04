Bauwkje Huttinga lacht. Want dat de drive-thru in korte tijd zo'n succes zou worden kon ze niet bevroeden. Wie aan de Ugchelseweg een ijsje wil kopen belandt in een file. ,,Wel een file vol blije mensen’’, constateert Huttinga tevreden. ,,We doen wat we kunnen en dat waarderen de mensen.’’