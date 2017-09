In deze gemeenten kregen vrouwen een bon voor wildplassen

Bijval voor aanval op Apeldoornse lege klaslokalen

21 september Het is een kwestie van tijd, of middelbare scholen in Apeldoorn kampen met lege lokalen. Met die waarschuwing kwam raadslid Hans Wegman (CDA) donderdagavond. Het is volgens hem mede daarom goed om afspraken die nu in het basisonderwijs worden gemaakt vast te leggen, zodat ze in de nabije toekomst ook in het middelbaar onderwijs gebruikt kunnen worden.