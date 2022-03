In dit hotel in Beekbergen komen 160 Oekraïense vluchtelingen op adem: dik in orde, ‘maar we zijn een beetje overstuur’

80-jarige paastradi­tie herleeft in Apeldoorn

Er is een deel van Nederland dat Pasen nauwelijks kan vieren zonder live muziek. Twee jaar overslaan ‘vanwege corona’ was dus pittig, maar dit jaar keren in Apeldoorn tradities terug. Een activiteit met een bijzondere geschiedenis, zeker in het licht van het Oekraïne-conflict. En een klassieker in een modern jasje.

12:54