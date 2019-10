In elk geval volgend jaar vuurwerkvrije zones in Apeldoorn, maar totaalverbod nog onzeker

pollAl komende jaarwisseling komt er op een paar plekken in Apeldoorn een vuurwerkverbod. Of het voor particulieren volgend jaar in de hele gemeente verboden wordt om vuurwerk af te steken is nog niet zeker. Die conclusie kon gisteren worden getrokken uit het vuurwerkdebat in de Apeldoornse gemeenteraad.