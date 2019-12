In Paleis Het Loo weten ze het: zo vouw je de perfecte servetten voor een feestelijk diner

Even voorstellen, Hans Schuite. Hij is zelf al 36 jaar werkzaam als textielrestaurateur bij Paleis Het Loo. In de loop van de jaren groeide zijn interesse voor het servetvouwen. ,,Door foto’s, boeken en buitenlandse gedekte tafels te bestuderen is mijn interesse groter geworden. Ik ben in 1994 begonnen met eerste Pauw-servet te vouwen, dat werd verfijnder en is uitgegroeid tot mijn belangstelling in het vouwen van verschillen servetten,” aldus de restaurateur, die zegt dat linnen servetten mooier vouwen dan katoenen. ,,Katoen is stugger en vouwt daarom moeilijker”.