In plaats van staken schieten docenten collega's op basisschool Apeldoorn te hulp

In de hoek van de gymzaal helpt juf Charlotte Schoonderwoerd enkele kinderen uit haar groep een/twee met de koprol. Een activiteit waar de kinderen absoluut begeleiding bij nodig hebben. Gelukkig kan ze nu even in opperste concentratie alle aandacht aan deze kinderen schenken, want elders in de zaal heeft ze hulp van Marian de Wit, die in haar dagelijks leven Nederlands geeft op Cortenbosch in Apeldoorn. Marian concludeert al snel: ,,als ik dit nu weer meemaak weet ik dat ik geen spijt heb van mijn overstap jaren geleden van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. Al blijft het prachtig om met deze jonge kinderen te mogen werken".