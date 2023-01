In Sandra's (56) huis is het altijd zomer: 'Als ik thuiskom, voelt het als een feestje'

indebuurtSandra Kaufmann (56) woont in Apeldoorn, maar haar grote droom is verhuizen naar Ibiza. “Daar is het kleurrijk en altijd warm en relaxt.” Ze haalde Ibiza en heel veel roze in huis, zodat het daar altijd zomer is. We gingen langs in haar appartement!

Sandra Kaufmann houdt van roze en van de zomer.

Als we binnenstappen in het appartement van Sandra aan de Loolaan, proeven we bijna een zoete smaak in onze mond. We worden begroet door bloemetjes in felle kleuren, Mariabeeldjes, tropische vogels en vijftig tinten roze.

Brenger van vrolijkheid

“Mijn interieur brengt vrolijkheid”, zegt Sandra, die sinds twee jaar in dit snuisterijenpaleis woont. “Als ik van het werk kom en ik stap binnen, dan voelt het altijd als een feestje. Als de zon ook nog schijnt, is het helemáál compleet.” De Apeldoornse werkt al veertig jaar als controleur van elektronische apparatuur in Eerbeek. Zo checkt ze alles van koffiezetapparaten tot pacemakers. “Met een microscoop controleren we de apparaten op butsen of vlekken. Dat gebeurt in een zogenaamde clean room, in een blauw pak. Een groot contrast met thuis inderdaad, misschien dat ik daarom hier zo uitpak”, lacht ze.

Eén van de kleurrijke hoekjes in Sandra's appartement. De lijst aan de deur spoot Sandra zelf roze en voorzag ze zelf van een afbeelding van struisvogels. De pelikaan vond ze bij Action en spoot ze zelf over met goudverf. "Lamp erin, klaar!"

Flamingo’s en jezuskruizen

Sandra had altijd al een voorliefde voor roze, maar pas toen ze uit huis ging begon ze zich echt uit te leven. “Met m’n vriendin ga ik rommelmarkten in het hele land af, op zoek naar spullen. Zij heeft dezelfde smaak, dus we willen vaak hetzelfde hebben. Maar daar komen we altijd wel uit.” Van flamingo’s tot jezuskruizen, van alles nemen ze mee. Ook Marktplaats en kringlopen zijn niet veilig voor Sandra. “Laatst haalde ik een tv-kastje op via Marktplaats met mijn broer. En bijna elke vrijdag na werk ga ik onderweg naar huis langs vier kringloopwinkels. Negen van de tien keer neem ik wat mee.”

Quote Ik hoor vaak van mensen dat ze het knap vinden dat ik dit durf Sandra Kaufmann

Dromen van Ibiza

Sandra’s grote droom is haar pensioentijd door te brengen op Ibiza. “Vanwege de kleuren, de relaxtheid en omdat het altijd mooi weer is. Ik ben er inmiddels drie keer geweest en er ook wat souvenirs vandaan. Mocht ik de loterij winnen, dan ben ik weg. Ik hou niet van de winter en van kou, ik wil altijd zomer.” Aangezien ze nu nog in Apeldoorn woont, haalde ze de zomer dus maar in huis. In haar kerstboom hingen afgelopen december flamingo’s, ijsjes, eenhoorns, taarten en donuts.

Roze poedel, paddenstoelen en een fleurig boeket waar "steeds weer een bloem bij komt."

Roze verf en bloemetjesbehang

Sandra vindt haar spullen niet alleen overal, ze ziet ook overal wel iets in, zegt ze. Als iets niet al voorzien is van vrolijke kleuren en drukke patronen, zoals de spullen van merken als Oilily, Pip en Blond Amsterdam, gaat ze er vaak zelf mee aan de slag. “Ik heb heel veel verf en ook behang heb ik zat. De keukenkastjes en laatjes heb ik beplakt met plakplastic of behang. Die jezuskruizen en vogelhuisjes spuit ik zelf over en beplak ik met glitters. En het tv-kastje heb ik ook roze overgespoten. Je kunt overal wat van maken.”

Rustig rondkijken

Hoe zorgt ze dat het niet té vol en druk wordt? “Ik heb een kelder hè? Daar staan dozen vol met spullen. Ik rouleer weleens, doe nooit wat weg. En mocht dat wel gebeuren, gaat het naar mijn vriendin. Als andere vriendinnen op bezoek komen gaan ze altijd eerst even rustig op de bank zitten en rondkijken naar wat er weer allemaal veranderd is”, lacht ze. “Ik hoor vaak van mensen dat ze het knap vinden dat ik dit durf. Een vriendin die hier op bezoek kwam, verfde haar keukenmuur daarna roze. ‘Heel goed, het begin is er’, zeg ik dan.”

De muur in de hal bij binnenkomst hangt vol met snuisterijen.

