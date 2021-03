In theaters van over hele wereld wordt morgenavond dezelfde voorstelling gespeeld. Ook in Orpheus Apeldoorn

Het is de Week Zonder Vlees, maar dat vindt deze slager uit Apeldoorn niet erg: ‘Deze week is nodig’

11 maart Het is de Week Zonder Vlees. Maar een week geen gehaktbal of schnitzel op je bord, dat is voor veel mensen ondenkbaar. Is zo’n campagne echt nodig? En merkt de slager daadwerkelijk verschil met andere weken? Maaike Moulijn, fractievoorzitter van Partij van de Dieren in Apeldoorn, en de Apeldoornse slager Patrick Lautenschutz gaan met elkaar in gesprek.