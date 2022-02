In tien weken samen een orkest vormen en afsluiten met een concert in Apeldoorn

,,Samen muziek maken is ontzettend leuk, maar de drempel om te beginnen is hoog. Juist in deze tijd is dit zo belangrijk, zowel voor jongeren als voor ouderen’’, legt René van Gerwen van de Apeldoornse Muziekfederatie (AMF) uit. ,,Dit orkest biedt de mogelijkheid om vrijblijvend en tegen lage kosten- 15 euro voor 10 weken als introductieprijs - kennis te maken en ervaring op te doen met het samen spelen in een orkest, onder deskundige begeleiding. Iedereen die een instrument speelt, ongeveer een jaar of langer les heeft gehad en redelijk noten kan lezen, mag meedoen. Leeftijd speelt geen rol.’’