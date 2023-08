In Ugchelen staan huurwoningen al maanden leeg, maar waarom eigenlijk?

indebuurt.nl Shortcut! De mooiste olifanten­paad­jes van Apeldoorn

“Olifantenpaadjes? Wat zijn dat nou weer?” Olifantenpaadjes zijn onofficiële paden die wij met z’n allen hebben gemaakt omdat we de weg willen afsnijden – lopend of met de fiets. Om zo een paar seconden sneller te zijn, want: waarom omlopen als je ook rechtdoor kunt?