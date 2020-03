In Wenum-Wiesel is de één z'n dood nu letterlijk de ander z’n brood

Moeder autisti­sche Robin (14): ‘Sluiting Hoenderloo Groep raakt me dieper dan verwacht’

4 maart De sluiting van De Hoenderloo Groep was aangekondigd maar het definitieve bericht kwam woensdag toch kiezelhard binnen bij Heidi van ‘t Hoff uit Vries (Drenthe). In december schreef ze een hartverscheurende open brief over de uitzichtloze situatie van haar zoon Robin (14). ,,Alle hoop is weer vervlogen.’’