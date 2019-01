Inbraakgolf Apeldoornse dorpen: Beekbergen nu aan de beurt

De sinterklaascadeautjes waren amper uitgepakt of wijkagent Theo Simmelink luidde op 5 december via Twitter de noodklok. Omdat het aantal inbraken in Loenen de spuigaten uitliep - dertien in iets meer dan een maand - riep hij de hondenbezitters in het dorp op extra waakzaam te zijn. Zij kennen hun buurt vaak het beste en het verzoek was om verdachte situaties direct via 112 te melden. Daarnaast meldde hij dat de politie zelf uiteraard ook extra alert zou zijn. ,,Er is behoorlijk geïnvesteerd'', blikt hij nu terug.