Inbreker zakt door dak in Wilp en valt op agent, terwijl zijn maat in de prullenbak bij de buren zit

video Dominee legt condolean­ce­re­gis­ter voor Peter R. de Vries in kerk Apeldoorn: ‘Hij streed voor gerechtig­heid’

21 juli Wie niet in de gelegenheid is om vandaag afscheid te nemen van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam, kan vandaag een condoleanceregister ondertekenen in de Grote Kerk in Apeldoorn. Mede-initiatiefnemer predikant ds. Bert Schüssler wil hiermee inwoners van Apeldoorn en omstreken de mogelijkheid bieden De Vries een laatste eer te bewijzen.