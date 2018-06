Inbrekers schrikken zich wezenloos van camera in Apeldoorn

Tegen 20.00 uur loopt één van de drie mannen de oprit op. Hij probeert de voordeur open te breken, maar hierin slaagt hij niet. De man loopt weg en klimt even later over de heg de achtertuin in. Even later klimmen ook twee andere inbrekers over de heg de tuin in. Één van de mannen is op dat moment druk in de weer met tuinmeubilair dat van pas zou kunnen komen bij de inbraak.