Inburgeren nieuwe stijl focust op werk: ‘Door een steentje bij te dragen, gaan mensen zich thuis voelen’

Behendig gaat ze met een doekje de kastjes langs, niets ontsnapt aan haar aandacht. Senait Weldit (32) uit Wezep is een aanpakker, ze ziet werk. De van oorsprong Eritrese maakt sinds kort huisjes schoon op vakantiepark De Leemkule in Hattem. Ze is goed ‘ingeburgerd’, heeft het examen gehaald en is aan het werk. ,,Ik woon in Nederland en ik wil de Nederlandse taal goed leren. Dat lukt het beste als ik werk en ik tussen andere mensen ben.’’