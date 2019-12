Indebuurt Apeldoorn verrast ouderen met kerstkaart

Meer dan 1300 kaarten kwamen er op de redactie binnen nadat op onlineplatform indebuurt.nl een oproep verscheen. ,,Scholen en kinderdagverblijven kwamen in actie’’, zegt Polman. ,,Er kwamen ook veel moeders met hun kinderen zelfgemaakte kaarten naar ons toebrengen. Zoveel kaarten hadden we niet kunnen dromen. En ze komen goed terecht. Dit is hartverwarmend.’’

De helft van de ouderen in Nederland is eenzaam, blijkt uit cijfers van het CBS en de GGD. Waar de een tijdens kerst geniet van een uitgebreid diner met familie of aanschuift bij vrienden, brengen sommige ouderen de feestdagen in eenzaamheid door. Indebuurt startte daarom in dertig verschillende steden een kerstkaartenactie. Nergens werden zoveel kaarten ingezameld als in Apeldoorn.