Indrukwekkend: fakkels voor verongelukte Stijn (23) langs Gildenlaan in Apeldoorn

1 september Automobilisten op de A1 richting Apeldoorn moeten rekening houden met flinke files. Tussen afrit Lochem en Bathmen ligt de weg vol puin en is een rijstrook afgesloten. Oorzaak is een gekantelde aanhangwagen, geladen met afvalcontainers. Even verderop, tussen Deventer en Twello, moeten bestuurders weer op de rem vanwege een ongeval. Ook daar is een rijstrook afgezet.