Ineens begint hond Luna te hinken, wat is er gebeurd op het grind van de Apeldoornse Kanaalzone?

met video Amerikaan­se militair belandt in boom na sprong uit vliegtuig boven Teuge

Bij vliegveld Teuge is vanmiddag opnieuw een parachutist in de problemen geraakt. Een Amerikaanse militair maakte de laatste van zijn serie oefensprongen, maar belandde daarbij in een boom. De brandweer kwam ter plaatse om de man uit de boom te halen. Hij raakte niet gewond, maar de reddingsactie trok wel veel bekijks.

13 juli