Ingewikkelde puzzel voor Accres: waar kunnen sporters in Apeldoorn terecht?

Komen er 44 Oekraïense vluchtelin­gen in deze drie Apeldoorn­se woningen?

De extra stoeltjes voor de buurtbarbecue staan, bij wijze van spreken, al klaar. Waarmee gezegd is: Oekraïense vluchtelingen zijn van harte welkom in de Schopenhauerstraat in Apeldoorn. Maar 44 mensen in drie huizen? ,,Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’’

10 augustus