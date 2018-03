Ingrijpen bij verkeersopstopping Apeldoorn was beperkt mogelijk

Op een aantal plekken in Apeldoorn was het zeer druk, omdat de A1 vanwege een zwaar ongeluk geblokkeerd was. Gemotoriseerd verkeer zocht naar alternatieve routes. Hier en daar liep het in de stad vast. De gemeente heeft daar op ingespeeld door de groen-tijden van verkeerslichten op een aantal kruisingen tijdelijk anders in te stellen.

Rotonde

De druk was echter zo groot dat de maatregelen niet alle knelpunten konden oplossen, legt gemeentelijk woordvoerder Esther Naber uit. ,,Vooral in de spits; dan zie je bijvoorbeeld dat in Zuid werknemers van Centraal Beheer ook allemaal net naar huis gaan. Er is dus veel aanbod. Onder meer op de rotonde van de Aluminiumweg zag je het behoorlijk opstoppen.'' Een rotonde kan veel verkeer verwerken, maar heeft als nadeel dat er geen sturing in de verkeersstromen mogelijk is, zoals bij verkeerslichten wel het geval is. ,,Als dingen samenvallen - een bijzonder ongeluk waarvoor de snelweg dicht moet en dat dan ook nog in de spits - dan wordt het wel erg druk en kunnen we opstopping helaas niet voorkomen.''