Initiatiefnemers zien in Zwitsalterrein prima locatie voor protest in Apeldoorn tegen racisme

Het idee voor het Black Lives Matter-protest in Apeldoorn ontstond vorige week zondagavond spontaan. De drie Apeldoornse vriendinnen Shakela (18), Suwistia (21) en Raquel (19) waren van plan om de Black Lives Matter-demonstratie in Deventer te bezoeken. ,,Maar vanwege ons werk lukt het niet om er bij te zijn in Deventer. Toen dachten we: waarom organiseren we niet een eigen protest in Apeldoorn’’, lichtte Shakela eerder het initiatief toe.