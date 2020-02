‘Inleveractie voor wapens nodig na geweldsexplosie in Apeldoorn’

Winkelcen­trum Eglantier in De Maten krijgt veel groener marktplein

8:14 Het nieuwbouwproject bij De Eglantier in Apeldoorn duurt al enige jaren, maar het wachten wordt begin volgend jaar beloond. Dan is het winkelcentrum in De Maten een nieuwe supermarkt, dertig appartementen en een groen marktplein rijker. Zo'n 150 nieuwsgierige buurtbewoners namen gisteravond een kijkje tijdens de inloopavond.